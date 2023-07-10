Az Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.07.2023 17:31

Litvanya'da 3'lü görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi Vilnius'te başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı.

Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la üçlü görüşme yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İkinci görüşme AB Konseyi Başkanı ile olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

ETİKETLER
İsveç NATO
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Avrupa Birliği'ne üyelik stratejik hedefimizdir
18:46
Kılıçdaroğlu: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil
18:36
Sahte belgeyle 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren hekimlerin yargılandığı FETÖ davasında karar
18:32
Borsa'da yeni kapanış rekoru
18:24
Kuveyt'te aşırı sıcaklar nedeniyle cenazeler gece defnedilecek
18:17
ABD'den Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
FOTO FOKUS
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ