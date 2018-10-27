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Liderler tarihi zirve için İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Merkel ve Putin'in uçağı da İstanbul'a iniş yaptı.

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Liderler tarihi zirve için İstanbulda

Suriye konulu Dörtlü Zirve için liderler İstanbul'a gelmeye başladı. 

Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geldi.

 


 

Merkel ve Putin İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel de özel uçakla İstanbul'a geldi.

Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

Karşılama sonrası Merkel, Vahdettin Köşkü'ne ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağı saat 13.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. 

 


 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da saat 15.00'te İstanbul'da olması bekleniyor. 

Kaynak: AA, TRT Haber


 

Etiketler: Suriye Konulu Dörtlü Zirve
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