Liderler tarihi zirve için İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Merkel ve Putin'in uçağı da İstanbul'a iniş yaptı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 13:19





