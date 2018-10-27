Liderler tarihi zirve için İstanbul'da

Suriye konulu Dörtlü Zirve için liderler İstanbul'a gelmeye başladı.
Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu dörtlü zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü'ne geldi.
İstanbul'da Dörtlü Suriye Zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne giriş yapıyor. https://t.co/Hd8QUIbDdo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ekim 2018
Merkel ve Putin İstanbul'a geldi
Almanya Başbakanı Angela Merkel de özel uçakla İstanbul'a geldi.
Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.
Karşılama sonrası Merkel, Vahdettin Köşkü'ne ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağı saat 13.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Dörtlü Suriye Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. https://t.co/d2kNfvuC7Y— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ekim 2018
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da saat 15.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.
Kaynak: AA, TRT Haber