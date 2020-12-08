Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Libya'ya ilaç taşıyan Türk gemisine yasak bölge cezası
Libya'ya ilaç taşıyan Türk gemisi talimatlara uymadığı gerekçesiyle durdurularak limana çekildi. Gemiye kesilen cezanın ödenmesinin ardından geminin yoluna devam edeceğini öğrenildi.
Mısır'dan Libya'nın liman kenti Misrata'ya sağlık malzemesi götüren ticaret gemisi, Hafter güçlerine bağlı botlar tarafından durduruldu.
Jamaika bayraklı Türk gemisi, yasak bölgeye girdiği iddiasıyla darbeci Hafter'e bağlı güçler tarafından limana çekildi ve para cezası kesildi.
Cezanın ödenmesinin ardından geminin yoluna devam edeceğini belirtildi.
Etiketler: Libya Doğu Akdeniz
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