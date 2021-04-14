Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı yola çıkıyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'den Libya'ya gönderilecek olan 150 bin doz aşı yola çıkmaya hazırlanıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Libya'ya gönderilecek aşılarla ilgili açıklama yaptı.
Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklar yapıldı. Kısa bir süre içerisinde Libya'ya salgınla mücadele kapsamında 150 bin doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı gönderilecek.
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz #COVID19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak. pic.twitter.com/vRSXDR8ZcX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021
Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla yola çıkacak aşılar Libya'ya koronavirüs salgınıyla mücadelede katkı sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtğimiz günlerde Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmesinde "Libya'ya 150 bin doz COVID-19 aşısını teslim edeceğiz" demişti.
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