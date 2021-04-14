Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Libya'ya gönderilecek aşılarla ilgili açıklama yaptı.

Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklar yapıldı. Kısa bir süre içerisinde Libya'ya salgınla mücadele kapsamında 150 bin doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı gönderilecek.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz #COVID19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak. pic.twitter.com/vRSXDR8ZcX