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Libya vatandaşlarına vize kolaylığı sağlandı15 Aralık 2019 Pazar 01:34 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 01:49
Libya vatandaşlarına vize muafiyeti geliyor. İlgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konuyla ilgili karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre vize muafiyetinden, Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları faydalanabilecek.
Bu şartları sağlayan vatandaşların, 180 gün içinde yapacakları en fazla 90 gün süreli turistlik amaçlı seyahatlerinde, vize muafiyeti sağlanacak.
Kaynak: TRT Haber
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