Meclis'te bu hafta Libya tezkeresi mesaisi yaşanacak. Türk askerinin Libya'ya gitmesi, Meclis'te yapılacak oylama ile netleşecek.

Meclis'teki oylama öncesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum hakkında bilgi arz ettik biz ülkemizin ulusal çıkarları bakımından karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil. Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık"

CHP Libya tezkeresine karşı

CHP'den ise "Tezkereye olumsuz bakıyoruz" açıklaması geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Özellikle Türkiye'nin Libya'da vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesini taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Tezkerenin gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikinci durağı İyi Parti'ydi.

Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İyi Partiden ayrılırken yaptığı açıklamada, Akşener ve çalışma arkadaşlarını Libya'daki son duruma ve tezkereye ilişkin bilgilendirdiklerini belirterek "Malumunuz Meclis'e gönderilen, gönderilmekte olan bir tezkere var. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduk, Libya'da ve bölgede bizim ulusal çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımıza yönelik tehditler nedir, diğer taraftan Libya'da kalıcı bir barış ve siyasi süreci en güçlü şekilde destekleyen bir ülke olarak bu konudaki çabalarımız hakkında da Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına bilgi verdik." diye konuştu.

Tezkerenin Meclis'e gönderilme sürecine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Biz Dışişleri Bakanlığı olarak tezkereyi Meclis'e gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik ve bugün itibarıyla gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da imzasıyla tezkerenin Meclis'e gideceğini de Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, CHP ve İyi Partideki temaslarının nezaket içinde samimi bir ortamda geçtiğini belirterek "Olması gerektiği gibi samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'e de bunun için çok teşekkür ederim." dedi.

"Takdir ve karar siyasi partilerindir"

Siyasi partileri ve Meclis'i kritik konularda bilgilendirmenin kendilerinin görevi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Esasen Meclisimize de bir bilgilendirmede bulunacaktık fakat şu anda tezkerenin görüşülmesi öne alındığı için ve olağanüstü şekilde Meclis toplandığı için Meclis iç tüzüğünde de böyle bir bilgilendirme olmuyor. Eğer 8'inde olsaydı, açılışta, yine Meclis'e gidip Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Meclis'in de talebi üzerine bir bilgilendirmede bulunacaktık."

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan önce de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın siyasi partileri bilgilendirdiğini hatırlatarak "Sonuçta takdir ve karar siyasi partilerindir. Her siyasi partinin farklı görüşü olabilir. İyi Parti'nin bir karar vermediğini ve bundan sonra da kendi aralarında istişare edeceklerini Sayın Genel Başkan Akşener bizzat söyledi." diye konuştu.

Bunun bir milli mesele olduğunu ve ulusal güvenliği ilgilendiren konularda siyaset üstü bir şekilde tüm partilerle hareket etmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Takdir tabii ki siyasi partilerimizin ve yöneticilerinin." dedi.

"Tezkere ile ilgili gerekçe belirlendikten sonra karar vereceğiz"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, "Evet ya da hayır demedik. Gerekçe belirlendikten sonra onun ne kadar haklı olduğunu muhakkak değerlendirme yapacağız ve tavrımızı belirleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA