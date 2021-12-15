Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mustafa Elgelaib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Elgelaib'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Libya Recep Tayyip Erdoğan
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