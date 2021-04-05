LGS kapsamındaki merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

MEB, 6 Haziran'da gerçekleştirecek LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı.