Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
LGS başvuruları başladı
LGS kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.
MEB, 6 Haziran'da gerçekleştirecek LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı.
Etiketler: Son Dakika LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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