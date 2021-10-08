Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili davada Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından ikinci duruşma yapıldı.

İlk duruşmada, sanıklar suçlamaları reddetmiş, anne Şükran Aydemir'in avukatı ise mahkemeye yeni deliller sunmuştu.

Ağrı'da görülen davada, aralarında aile yakınlarının da bulunduğu 7 sanık yargılandı.

Savcı 5 sanığın cezalandırılmasını istedi

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıklardan Yusuf Aydemir, Mehmet Ali Aydemir ve Besim Dursun'un “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten öldürme” suçlarından Ayşe Artam ile Yıldırım Artam'ın bu suçlara iştirakten cezalandırılmasını, Musa Aydemir ile Hatun Dursun'un beraatını talep etti.

Savcı, sanıklardan Yusuf Aydemir, Mehmet Ali Aydemir ve Besim Dursun'un tutuklanmasına karar verilmesini de istedi.

7 sanık beraat etti

Alınan karara göre tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de kaybolmuş, 18 gün sonra da cenazesi bulunmuştu.