KYK yurtları temmuz ayında emeklilere açılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması' programında konuştu.

Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların, 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını söyledi.

Işıkhan, bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak emeklilere açma kararı aldığını belirtti.

'Seyahatsever Projesi' modeli uygulanacak

Konuyla ilgili çalışmaların başladığını aktaran Işıkhan, emeklilere ücretsiz tatil projesinde geçen yıl gençler için uygulanan 'Seyahatsever Projesi' modelinin uygulanacağını söyledi.

Işıkhan, gençlerin başvurularını ALO GSB aracılığıyla en az bir gün öncesinden iletişime geçerek rezervasyon yaptırdığını ve tercih ettikleri bölgedeki yurtta en fazla 5 gün konaklayabildiğini hatırlatarak, "Emekliler de benzer şekilde konaklama başvurularını 'ALO GSB' aracılığı yapacak ve 5 gün boyunca ücretsiz istedikleri bölgedeki KYK yurdunda konaklayabilecek." dedi.

Başvuru yapılabilecek yurtlar belirlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde KYK yurtları, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra temmuz ayında 1 aylığına emeklilere açılacak. Emeklilerin konaklayacağı yurtlar belirlendikten sonra başvurular açılacak.