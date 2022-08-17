Kan, 2019'da hakkında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberler üzerine, kişisel verilerinin ihlal edildiğini ileri sürerek KVKK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Kurul, haberde yer alan kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28'inci maddesinin birinci fıkrasının "c" bendinde yer alan "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Toplam 70 bin liralık ceza

Kurul, veri güvenliğine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesini yayınlayan Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ'yi 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Metro İstanbul AŞ'nin de veri güvenliğine yönelik yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaşan Kurul, bu şirkete de 40 bin lira idari cezası uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, kararı sosyal medya hesabından duyuran Ravza Kavakcı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç, kararın kendilerine tebliğinin ardından Metro İstanbul AŞ ve Cumhuriyet Gazetesi yetkilileriyle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nun, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu"nu düzenleyen 136. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını, sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.