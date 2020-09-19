Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batıdaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Son olarak Kınalı-Çatalca kesiminin açılış törenini gerçekleştirmiştik.
Güzergah üzerindeki T2 Tüneli 4 bin 200 metrelik mesafesi ile ülkemizin en uzun otoyol tüneli ünvanına sahiptir. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin araç ve insan trafiğinin en fazla olduğu bölgeye inşa edildi. İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü ile bölgede hizmete sunduğumuz bir başka önemli eserdir. Yol 4 gidiş 4 geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara viyadüklere tünellere sahipseniz o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu projeyi tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız.
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