Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batıdaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Son olarak Kınalı-Çatalca kesiminin açılış törenini gerçekleştirmiştik.

Güzergah üzerindeki T2 Tüneli 4 bin 200 metrelik mesafesi ile ülkemizin en uzun otoyol tüneli ünvanına sahiptir. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin araç ve insan trafiğinin en fazla olduğu bölgeye inşa edildi. İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü ile bölgede hizmete sunduğumuz bir başka önemli eserdir. Yol 4 gidiş 4 geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara viyadüklere tünellere sahipseniz o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu projeyi tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız.

Ayrıntılar gelecek...