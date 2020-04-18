Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğüne dikkat çekildi.
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Adnh6JCB19— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2020
Etiketler: son dakika msbSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:19
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