Türkiye’nin son dönemlerde yaşadığı en büyük afetlerden biri olan İzmir depreminin ardından kolonları kesildiği için yıkılan binaların varlığı hafızalara kazınan en önemli konulardan biri oldu.

Zincir marketler durumdan rahatsız

Yıkılan binalardan birinin zemin katında market olduğu, o marketin kolonları keserek alanı genişlettiği ve bunun da yıkımı beraberinde getirdiği iddialarını, sosyal medyada kısa sürede ‘Tüm marketler aynı yolu izliyor’ yaklaşımı izledi.

Peki ama hemen herkesin ismini bildiği, neredeyse her mahallede bir şubesi olan büyük zincir marketlerde böyle bir durum mümkün mü?

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç’a göre bu tür uygulamalar büyük marketlerde imkansız.

GPD çatısı altında tamamen kurumsal yönetilen ulusal zincirlerin yer aldığına işaret eden Aykaç, GPD üyesi perakendecilerin her türlü izin ve denetime harfiyen uyan, merkezi yönetim yapıları nedeniyle herhangi bir usulsüzlüğe asla izin tanımayan kurumsal işletmeler olduğunu söyledi.

[İzmir'deki Yılmaz Aybek Apartmanı'nın zemin katında market olduğu ve binanın kolonlarını bu işletmenin kestiği iddia edilmişti. Foto: AA]

Mağaza açılmadan önce ciddi prosedürler izleniyor

Modern perakende zincirlerinin şube açmadan önce nasıl bir yol izlediğini anlatan Galip Aykaç, “Mağaza açılmadan önce alınması gereken izinlerden tutun da açılış ve sonrasına kadar her şey çok ciddi kontrollerden geçiyor” dedi.

İşleyişteki her türlü adımın denetime açık olduğunun altını çizen Aykaç, mevzuata ve standartlara harfiyen uyan, kendi geliştirdiği kalite standartları çerçevesinde daha üst derece önlemleri alan, uygulayan ve devamlılığını sağlayan işletmeler oldukları görüşünde.

Kolonların kesilmesi ‘akıl dışı’ bir adım

Yeni bir mağaza açarken ilk dikkate alınan belge iskan raporu olduğunu, sonrasında belediyeden iş yeri açma başvurusu yapıldığını ve devamında gerekli diğer izinlerin alınarak sürecin devam ettiğini söyleyen Galip Aykaç, şöyle devam etti:

“Sonrasında yine kontroller çerçevesinde mağaza uygun bulunduğunda çalışma ruhsatı verilir. Yapı güvenirliliğini, statiğini ve sağlamlığını riske atacak herhangi bir müdahale mağazalarımızda kesinlikle yapılmamakta, gerekiyorsa bu konudaki denetim birimlerinin kontrolünde ve izinlerine paralel şekilde mağaza tasarımları şekillendirilmektedir.

Kolonların kesilmesi fiziken akıl dışı, hukuken imkansız, maliyet açısından dahi lüzumsuzdur. Kiracı konumundaki bir mağazanın mecura tadilat anlamında müdahale etme yetkisi zaten yoktur. Şirketlerimizde bu tur ahlak dışı uygulamalar gündeme dahi getirilemez. Odağında insan ve insana hizmet olan sektörümüzün bu tur vicdansız düşüncelerin öznesi yapılması üzücü, sosyal medyanın geldiği aşama açısından da düşündürücüdür.”

[GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç.]

Tüm safhalarda tam kontrol istiyoruz

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, modern perakende zincirlerinde yapılan denetimlerin ve izinlere uygunluk kontrollerinin tüm işletmelerde aynı hassasiyetle yapılması gerektiği konusuna değinerek, “Bütün inşaatların tüm safhalarında ilgili birimlerce aynı hassasiyetle yapılması ve takibinin sağlanması, yaşanabilecek olası felaketlerin önüne geçilmesinde etkili olacaktır” şeklinde konuştu.

