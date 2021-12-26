Küçük Asiye'ye doku nakli yapılıyor
Gaziantep'te pitbullun saldırdığı 4 yaşındaki Asiye Ateş, Antalya'da ameliyata alındı. Küçük kıza Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı.
Asiye Ateş, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen küçük Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin, doku nakli operasyonu başladı. Antalya’da ameliyat edilen Asiye’nin son durumunu @trthaber muhabiri Ali Bayraklı aktardı.https://t.co/kbhtBcBz51 pic.twitter.com/20384UriCa— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2021
Doku nakline başlandı
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı.
Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Asiye'nin babasıyla görüştü
Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" ifadelerini kullandı.
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