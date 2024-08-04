KPSS maratonu bugün sona eriyor

KPSS maratonunda Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavında yapılacak oturumlara 461 bin 763 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu saat 10.15'te başladı.

Adaylara 75 soru sorulacak, alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

2024-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erecek.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 14.45'te

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise öğleden sonra başlayacak.

Saat 14.45'te başlayacak sınavda, adaylara 75 soru yöneltilecek. 120 dakika cevaplama süresi tanınacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Sınav, 81 ilde ve 103 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor, 63 bin 593 görevli sahada.

Sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuluyor.