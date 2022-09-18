Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 00:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi
2022-KPSS Lisans oturumlarının ilki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi. Eğitim Bilimleri ise bugün 14.45'te başlayacak.
2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
Temmuz'da yapılan ve iptal edilen oturumlardan Eğitim Bilimleri ise bugün 14.45'te başlayacak. Adaylara, 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
ÖSYM takvimine göre, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları, 21 Ekim'de açıklanacak.
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