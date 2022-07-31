Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
[Fotograf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek.
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