ÖSYM tarafından oturumları iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün yapılıyor.

İlk oturum olan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu tamamlandı. Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başladı.

Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltildi. Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu yöneltildi. 120 soru için adaylara 130 dakika verildi.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

ÖSYM takvimine göre, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları, 21 Ekim'de açıklanacak.