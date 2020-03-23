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Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle salgınında son 24 saatte 3 bin 672 testin sonuçlandığını, 293 yeni vakanın olduğunu, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son rakamları sosyal medya üzerinden paylaştı. 7 hastanın daha hayatını kaybettiğini belirtti.
"Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." dedi.
Son 24 saatte 3 bin 672 kişiye daha test yapıldı.
Test yapılanların 293'ündede virüse rastlandı.
Etiketler: son dakika koronavirüs testi koronavirüs son durumSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 00:34
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