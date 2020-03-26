Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız dün 5.035’ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı.
Test sayısının dün 5 bin 35 olduğunu belirten Koca, bugün 7 bin 286 test yapıldığını, bin 196 yeni tanı konduğunu ifade etti.
Hastaların ve temas çevrelerinin izole edildiğini kaydeden Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.
Etiketler: koronavirüs türkiye ölü sayısıSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 22:52
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