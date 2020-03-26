Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı.

Test sayısının dün 5 bin 35 olduğunu belirten Koca, bugün 7 bin 286 test yapıldığını, bin 196 yeni tanı konduğunu ifade etti.

Hastaların ve temas çevrelerinin izole edildiğini kaydeden Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.