Bir süredir tüm dünyayı etkileyen korona virüsü nedeniyle Sağlık Bakanlığı Türkiye’de tüm önlemeleri alıyor.

Bu önlemler kapsamında, tüm havalimanları dezenfekte edilirken, İstanbul Havalimanı “Kırmızı Bant” uygulamasını başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

"Kırmızı Bant” uygulaması güvenlik ve pasaport noktalarında"

Çin’de Korona virüsünün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye’de tüm önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı’nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi. Son olarak yolcuların korona virüs salgınına karşı, yolcuların bir birleri ile olan mesafelerini korumak için güvenlik ve pasaport kontrol noktalarında “Kırmızı Bant” uygulamasını başlattı.

İnsanların birbirine çok yaklaşmamaları için belli aralıklarla yerlere kırmızı bant konuldu. "Lütfen çizginin arkasında bekleyiniz" ifadelerinin yer aldığı bantlarla koronavirüse karşı tedbir alındı.