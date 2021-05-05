Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle topladı. Toplantıda, tam kapanma sürecinde gelinen nokta ve aşılama takvimi değerlendirilecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantının gündeminde bir buçuk hafta daha devam edecek tam kapanma süreci var.
Vaka sayılarının azalmasının bayram sonrasında istenilen seviyeye gelip gelmeyeceği ele alınacak. Toplantıda, aşı takvimi de masaya yatırılacak.
Haziran ayında 40 yaş üstünün aşılanacağı açıklanmıştı. Bu ay hangi grupların aşılanacağı, koronavirüsle mücadelede atılacak yeni adımlar da Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
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