Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantının gündeminde bir buçuk hafta daha devam edecek tam kapanma süreci var.

Vaka sayılarının azalmasının bayram sonrasında istenilen seviyeye gelip gelmeyeceği ele alınacak. Toplantıda, aşı takvimi de masaya yatırılacak.

Haziran ayında 40 yaş üstünün aşılanacağı açıklanmıştı. Bu ay hangi grupların aşılanacağı, koronavirüsle mücadelede atılacak yeni adımlar da Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.