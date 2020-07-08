Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı.

Toplantıda, tanı, tedavi ve aşı çalışmaları ile ilgili dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantı sonrası, saat 19.00'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.