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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı.
Toplantıda, tanı, tedavi ve aşı çalışmaları ile ilgili dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantı sonrası, saat 19.00'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: bilim kurulu toplantısı koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:10
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