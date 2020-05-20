Saat 14.00'te başlayan toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştiriliyor. Toplantıda, Türkiye'deki koronavirüs hastalarının son durumu değerlendirilecek. Tanı ve tedavi konusunda Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ele alınacak. Normalleşme sürecinde atılan ve atılması planlanan adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 16.00'da açıklama yapacak.

Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören 112 bin 895 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 199 kişi hayatını kaybetti.