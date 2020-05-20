Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün bir kez daha toplandı. Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulunacak.
Saat 14.00'te başlayan toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştiriliyor. Toplantıda, Türkiye'deki koronavirüs hastalarının son durumu değerlendirilecek. Tanı ve tedavi konusunda Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ele alınacak. Normalleşme sürecinde atılan ve atılması planlanan adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 16.00'da açıklama yapacak.
Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören 112 bin 895 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edildi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 199 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs bilim kurulu salgın covid-19 pandemi Fahrettin KocaSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:13
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz