Bilim Kurulu saat 15.00'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin aldığı ve alacağı yeni tedbirler görüşüldü.

Bakan Koca'nın basın toplantısı ile yeni kararları ve süreci değerlendiriyor. Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu.

Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor.

Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar.

Ayrıntılar geliyor...