Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Vaka sayısı 18'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca gece saatlerinde sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste yeni vaka sayısı toplam 12 olduğunu söyleyerek, "Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dedi.

Bakan Koca, "Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" ifadelerini kullandı.