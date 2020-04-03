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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Video konferans yöntemiyle saat 16.00'da başlaması beklenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.
Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.
Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.10'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19 pandemiSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 09:09
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