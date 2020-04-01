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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 13.30'da yapılacak.
Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.
Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.
Etiketler: koronavirüs bilim kurulu salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 10:09
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