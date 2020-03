Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

"Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.