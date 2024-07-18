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Gündem
İHA-TRT Haber 18.07.2024 06:32

Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan'ın babası muhalefet partisi vekillerine tepki gösterdi

Sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü komisyonda muhalefet partisi vekillerine tepki gösterdi. Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'da vekillerin duyarsızlığına isyan etti.

Ankara'da sahipsiz hayvanların saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, sahipsiz hayvanlara ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında, muhalefet partisi vekillerine tepki gösterdi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in konuşması sırasında Halil Yılmaz, bazı muhalefet parti milletvekillerinin açıklamalarına "Sabahtan beri sizi dinliyorum. Nasıl bir insansınız?" diyerek tepki gösterdi.

"Sen kimsin" diye bağıran muhalefet partisi vekillerine tepki gösteren baba Yılmaz, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım" dedi.

Okula giderken saldırıya uğramıştı

Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023 günü Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz hayvanın saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Yılmaz'ın başına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 12 saat süren operasyonla deri nakli yapılmıştı. Tunahan Yılmaz'ın fonksiyon geri kazanımı için fizik tedavi ve rehabilitasyon süreciyle ilgili tedavisi sürüyor.

Kızının ayakkabılarını gösterdi

Tepki gösteren bir diğer isim de, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar’dı.

Kendisine müdahale eden muhalefet milletvekillerine, kızının olay sırasında giydiği ayakkabıları gösteren Pınar, vekillerin duyarsızlığına isyan etti.

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Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan'ın babası muhalefet partisi vekillerine tepki gösterdi
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan'ın babası muhalefet partisi vekillerine tepki gösterdi
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