Konya merkezli 7 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün ''gizli sorumluları'' ile irtibat kurduğu tespit edilen 6'sı muvazzaf 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerince 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda13 şüpheli yakalandı.

Konya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.