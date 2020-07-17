Komandolar Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini bir bir imha ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda el yapımı patlayıcı deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda 5 bölmeli mağara ile çok sayıda sığınağın imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.
Kahraman komandolar, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, el yapımı patlayıcı deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti.
Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.
#PençeKaplan Operasyonunda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 m uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi.https://t.co/63JMbXCQgQ#MSB #TSK pic.twitter.com/Fn0olUH46R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020
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