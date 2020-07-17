Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Kahraman komandolar, terör örgütü PKK’ya ait mühimmat, el yapımı patlayıcı deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak tespit etti.

Mağara ve sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.