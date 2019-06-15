CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı televizyonların ortak yayınında soruları yanıtladı.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Yarın ki televizyon konuşmasının uygar bir ortamda geçmesini isterim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran'da sandığa gidecek pek çok vatandaşın parti ayrımı yapmaksızın Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"AK Partili olan vatandaşlar da verecekler çünkü bir haksızlık yapıldığını, adaletsizlik yapıldığını onlar da biliyorlar. Adaletsizlik aslında toplum vicdanında derin yaralar açabiliyor. 23 Haziran'da önemli bir fırsat var. Bozulan adalet terazisini İstanbullular düzeltecekler, buna inanıyorum"

Kaynak: TRT Haber