Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, uyuşturucuyla mücadelede son durumu TRT Haber yayınında anlattı.

???? Uyuşturucuyla mücadelede gelinen nokta ne?

???? Uyuşturucu trafiği nasıl engelleniyor?



Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, @trthaber’de merak edilenleri yanıtlıyor. https://t.co/m63ua2Tqvw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2023

Seydioğulları, "Kökünü Kurutma Operasyonu"yla ilgili şunları söyledi:

"Sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıyoruz. En az 3 ay en çok 1 yıl süren operasyonlar nitelikli, planlı, projeli oluyor. Müdahaleler her geçen yıl artıyor, ölüm oranları düşüyor. Operasyonlara birçok birim katılıyor. Bu kararlılığın neticesinde başarılı bir tablo ortaya çıkıyor."

2022'de 29 bin 871 şüpheli tutuklandı

Seydioğulları, Kökünü Kurutma Operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 808 kişi sokak satıcısından 1508'inin tutuklandığı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da 313 bin 770 şüpheliden 29 bin 871'i tutuklandı, 9,7 ton metamfetamin ele geçirildi.

"Metamfetamin kullanımı kadınlarda yüzde 3 daha fazla"

Metamfetaminin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Uyuşturucu kaynaklı her iki ölümden birinin sebebi metamfetamin. Metamfetamin kullanıcılarının adli suç kaydı da fazla.

Seydioğulları, metamfetaminin kadınlarda erkeklere göre yüzde 3 daha fazla kullanıldığını belirterek, "Çok sıkıntılı fiziksel ve psikolojik etkileri var. Şizofreni ve bipolar bozukluğa neden olabilir. Kullanıcılar uyanıkken kabus görür, ölüme neden olabilir. Bu maddeyi kullanmak intiharla eş değer" dedi.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük düşüş

Uyuşturucudan ölümlerde büyük düşüş yaşandığını aktaran Seydioğulları rakamları şöyle paylaştı:

"2017 yılında 941, 2018'de 675, 2019'da 342, 2020'de 314, 2021'de 270, 2022'de 146."

Seydioğulları "7. Yargı Paketi'nde uyuşturucuyla mücadeleyi etkileyecek maddeler var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"7. Yargı Paketi'nde uyuşturucuyla ilgili bölümler de İçişleri ve Adalet bakanlıklarının birlikte çalıştığı ve yürürlüğe girmesi durumunda olumlu sonuçlar sağlayacağını düşündüğüm bir paket var gündemde. Bu yıl içinde yürürlüğe girer diye düşünüyorum. Uyuşturucunun arzla mücadelesine etki edecek hem de talebe dönük bazı kısıtlamalara yönelik tedbirlerin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme. Ayağı yere basan tedbirler geliştirildi."

"2022'de 110 milyona yakın kök kenevir imha edildi"

Terör örgütlerinin PKK başta olmak üzere uyuşturucudan büyük gelir elde ettiğini belirten Seydioğulları, "PKK, narkoterör örgütü olarak ilan edilmiş bir örgüttür. FETÖ, net olarak bir narkoterör örgütüdür diyebiliriz. Kırsal alanlarda 1984 yılından bu yana 300 milyondan fazla kenevir ekiminin imha edildiğini, geçtiğimiz yıl 110 milyona yakını imha edilmiştir" dedi.

Seydioğulları, İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucuya karşı bilinçlendirme projelerinin yürüttüğü bilgisini de verdi.