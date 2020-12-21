Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 14-21 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
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Etiketler: İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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