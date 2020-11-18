Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgesi ile seyahat edebilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde yolculuk yapacakların uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebileceğini açıkladı.
Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz. Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.
Değerli misafirlerimiz;— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 18, 2020
Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler.
Etiketler: Koronavirüs
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