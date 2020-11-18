Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz. Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.

Değerli misafirlerimiz;

Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 18, 2020