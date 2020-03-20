Haber Giriş: Kaynak: AA
Kısa çalışma ödeneği nasıl olacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Selçuk, "Telefi süresini 2 aydan 4 aya çıkardık" dedi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız. Telefi süresini 2 aydan 4 aya çıkardık
(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.
Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.
Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:22
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