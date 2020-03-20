Bakan Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız. Telefi süresini 2 aydan 4 aya çıkardık

(İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

Türkiye çapındaki kuruluşlarımızda hijyen ve mesafe kurallarına, 14 kurala harfiyen uyuluyor.

Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz.

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