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Gündem
DHA 29.07.2023 03:35

Kısa Çalışma Ödeneği kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresi uzatıldı. Amaç depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçeli işsizliği önleyip istihdamı korumak.

Kısa Çalışma Ödeneği kararı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 3 ayda yaklaşık 1 milyar liralık ödeme planlandığı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kısa çalışma uygulaması 3 ay daha uzatıldı.

8 Mayıs tarihinden itibaren kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için başvuru yapanlara yönelik kısa çalışma ödeneğinin süresi uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yaklaşık 115 bin kişinin Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanması bekleniyor.

Bu arada işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve işsizlik riskini azaltmak için yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

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