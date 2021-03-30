İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırmızı kategoride olan teröristin, sözde Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

Daha önce Cemal kod adlı Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı belirlendi.

Turuncu kategoride yer alan teröristin ise sözde Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam olduğu tespit edildi.

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