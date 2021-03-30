Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 22:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı ve turuncu listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırmızı kategoride olan teröristin, sözde Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.
Daha önce Cemal kod adlı Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı belirlendi.
Turuncu kategoride yer alan teröristin ise sözde Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam olduğu tespit edildi.
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