Türkiye’de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan Ulaş Dersim kod adlı PKK'lı Ulaş Doğan, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. 13 Haziran’da düzenlenen operasyonda, Süleymaniye’nin Kaladize ilçesinde hedefe ulaşıldı.

[Harita: TRT Haber]

“Milli İstihbarat Teşkilatı tarih yazıyor” diyen İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, gerçekleştirilen başarılı operasyonların, artık terör örgütü PKK’nın kalıcı çöküş içerisinde ve geri dönülmez bir noktada olduğunu gösterdiğine vurgu yaptı.

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye’de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan Ulaş Dersim kod adlı PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. İstanbul Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, operasyonu @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/sb48ir4Myo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021

“Terör örgütü mensupları etkisiz hale getirilmeye devam edecek”

TRT Haber yayınında konuşan Dr. Eray Güçlüer, operasyonun kırmızı kategoride inanılmaz bir başarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Daha önce de terör örgütü mensuplarının artık neredeyse tamamının, üst düzey bütün teröristlerin tespit edildiğini, etkisiz hale getirilmelerinin sadece zaman meselesi olduğunu ifade etmiştik. Bundan sonra da bu operasyonlarla üst düzey yetkililerinin etkisiz hale getirileceğini söyleyebiliriz. Sahada hem teknik takip hem de insana dayalı istihbaratta gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatı tarih yazıyor.

Bu tür teröristleri sıradan teröristlerin bile görmesine izin verilmezken, MİT’in sınırlarımızdan belki yüzlerce kilometre derinlikteki o dağlık arazide tespit edip nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirmesi gerçekten büyük bir başarı. Terör örgütü mensuplarının bundan sonra da MİT tarafından etkisiz hale getirilmeye devam edeceğini de rahatlıkla ifade edebiliriz.”