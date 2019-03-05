Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık Konseyi 4 yıl sonra yeniden toplanıyor

Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık Konseyi 4 yıl sonra yeniden toplanıyor

Peribacaları'ndaki kaçak 5 yapı daha yıkıldı

Peribacaları'ndaki kaçak 5 yapı daha yıkıldı

Ekonomi