Yaşam Ayavefe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranıyordu.
Zanlının para karşılığı kredi kullandırarak canlı ve karşılıklı kumar oynatılan sanal bahis sitesi kurduğu ve yönettiği belirtildi.
Kullanıcılara önce hediye kredi veren Ayavefe'nin daha sonra üyelerin sisteme para yatırmasını sağladığı tespit edildi.
Zanlının, “El Gösterme” adlı bir program aracılığıyla kullanıcıları yendiği belirlendi.
Yunanistan'da yakalanan Yaşam Ayavefe, iade işlemleri sonrası Türkiye'ye getirilecek.
Kaynak: TRT Haber