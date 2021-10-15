Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'na gideceğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası
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