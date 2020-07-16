Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeni açılan diğer davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:26
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