Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Kasım 2019’daki TBMM’nin CHP grup toplantısında sarf ettiği sözler konu olmuştu.



Tank paleti fabrikasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Kılıçdaroğlu, “Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor" ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının şikayeti üzerine 250 bin TL manevi tazminat talebiyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmıştı.



Mahkeme Kılıçdaroğlu’nun 100 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.



