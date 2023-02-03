Kaza, dün akşam saat 18.20'de Bahçelievler D-100 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında meydana geldi. Sefer B.'nin kullandığı İETT otobüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi.

Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi. Kazada Hikmet Kaya Messaouda Mariche, Ahmad Rzayev, Yeter Baygın, Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.

Kazadan sonra sürücü Sefer B.'nin polise verdiği ilk bilgide 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi. Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü, 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı ve şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.