Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde evinin bir bölümü sel nedeniyle yıkılan 80 yaşındaki kadın sele kapılarak kayboldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de sele kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Çatalzeytin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

"Bir kişi hayatını kaybetti"

Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."