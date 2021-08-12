Batı Karadeniz’de salı akşamı etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kastamonu’da can kaybı 6'ya yükseldi. Bartın’da bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos’ta etkili olan yağışın ardından Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçelerini sel vurdu.

Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu’da 6 kişi hayatını kaybetti. AFAD ekipleri 7/24 görev başında.

Bartın'da 1 kişi aranıyor

Bartın’ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarına AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri de çalışmalara destek oluyor.

[Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar helikopterlerle tahliye edildi. Fotoğraf: AA]

Bartın’ın Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi’nde sel sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi.



Kastamonu’nun Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 kişi tahliye edildi.

Botla tahliye

Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu noktalardaki vatandaşlar botlarla tahliye edildi. Bozkurt ve Abana ilçelerinde 2 helikopter ile tahliye çalışmaları sürüyor.



Sinop’un Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildi. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları sürüyor.

3 ilde toplam 616 kişi tahliye edildi. Kastamonu ve Sinop’ta tahliye çalışmalarına 20 helikopter ve 2 İHA katılıyor.

Tahliye edilenler yurtlara alınıyor

Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrıldı. 450 vatandaşa barınma hizmeti sunuluyor.

Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrıldı. 87 kişi yurtlarda kalıyor.

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop’ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemiyor.

Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edildi. Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yollar kapandı

Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana geldi. Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. 3 ilde birçok köprü hasar gördü. Sinop’un Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanıyor.

Haberleşmede sıkıntı yaşanıyor

Kastamonu ve Sinop’ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlandı.

Batı Karadeniz'e afet yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos’ta Bartın’ın Ulus ilçesine metrekareye 302,4 kilogram (mm), Kastamonu Küre’de 198 kilogram, Pınarbaşı’na 167 kilogram, Azdavay’a 145 kilogram, İnebolu’ya 123 kilogram, Abana’ya 122 kilogram, Bozkurt’a 117 kilogram, Sinop merkezde 83,8 kilogram, Ayancık’ta 240,5 kilogram, Boyabat’ta 76,6 kilogram, Dikmen’de 54 kilogram, Erfelek’te 78,6 kilogram, Gerze’de 72,4 kilogram, merkezde 83,8 kilogram, Türkeli’nde 88,8 kilogram yağış düştü.

