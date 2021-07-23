Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 12:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Kaş açıklarında içinde 45 kişinin olduğu tekne battı
[Fotoğraflar: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu göçmen teknesinin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 kişinin bulunduğu göçmen teknesinin batmak üzere olduğu bilgisi alındı.
Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından, arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.
Türk arama kurtarma sınırları içindeki bölgede "arama kurtarma sahası" ilan edilerek, denizcilere ilanlar yayımlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
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