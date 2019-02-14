Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suzan Çayır, Uğur Mısıroğlu ve Arzu Keleş Boran’ın ifadeleri alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu’nun, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklama talebiyle, Osman Mısıroğlu ve Arzu Keleş Baran’ın ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı konulması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber